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Михайлюк набрал 6 очков в Матче восходящих звезд НБА в кроссовках с гербом Украины – видео

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Святослав Михайлюк / nba.com

В рамках уикенда всех звезд НБА-2020 в Чикаго состоялся Матч восходящих звезд, в котором принял участие украинец Святослав Михайлюк.

Поединок завершился со счетом 151:131 в пользу сборной США. Михайлюк, который представлял сборную мира, провел на паркете 16 минут.

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Украинец, выйдя со скамейки запасных, набрал 6 очков (0/2 двухочковых, 2/9 трехочковых), сделал 4 подбора и 2 передачи при 1 потере.

К вашему вниманию моменты с участием Михайлюка:

Самым результативным игроком встречи стал канадский форвард "Нью-Йорк Никс" Джей Ар Барретт с 27 очками.

Накануне поединка Свят показал кроссовки, в которых сыграл в матче. На кроссовки Михайлюк нанес логотип своего первого клуба Черкасских Мавп, герб Украины и лого команды университета "Канзас Джейхоукс", в составе которого отыграл четыре сезона в NCAA.

Команда США – Команда мира 151:131 (30:39, 41:42, 44:24, 36:26)

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
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