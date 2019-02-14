Михайлюк не попал в заявку "Детройта" на матч НБА: видео

Атакующий защитник Святослав Михайлюк не попал в заявку "Детройт Пистонс" на матч против "Бостон Селтикс". Это уже второй матч после перехода украинца, когда он не играет в НБА за новую команду.

Однако если в предыдущем матче против "Вашингтона" Михайлюк был в заявке на игру, но так и не сыграл, то на этот раз украинец не попал даже в заявку.

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"Детройт" проиграл "Бостону" и вылетел из зоны плей-офф Восточной конференции. Следующий матч команда Михайлюка проведет против "Атланты", за которую выступает другой украинец – Алексей Лень.

Бостон – Детройт 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

Святослав Михайлюк перед окончанием окна обменов был отдан в "Детройт" из "Лос-Анджелес Лейкерс". Между тем "озеряне" получили Реджи Буллока. После обмена Михайлюк сыграл за новую команду в игре против "Нью-Йорка".