Михайлюк не сыграл в победном матче "Детройта" в НБА
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не сыграл за "Детройт Пистонс" на игру против "Вашингтон Уизардс".
Украинец так и не вышел на паркет. А его команда сумела победить соперников 121:112. Благодаря этому "Детройт" остался в топ-8 Восточной конференции и имеет шанс выйти в плей-офф.
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Напомним, перед закрытием трансферного окна "Лос-Анджелес Лейкерс" обменяли Святослава Михайлюка на легкого форварда Реджи Буллока. Украинец уже дебютировал за новый клуб с победы над "Нью-Йорком". Для Михайлюка этот сезон дебютный в НБА.
Источник: 24 Канал
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