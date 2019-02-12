Михайлюк не сыграл в победном матче "Детройта" в НБА

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / twitter Detroit Pistons

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк не сыграл за "Детройт Пистонс" на игру против "Вашингтон Уизардс".

Украинец так и не вышел на паркет. А его команда сумела победить соперников 121:112. Благодаря этому "Детройт" остался в топ-8 Восточной конференции и имеет шанс выйти в плей-офф.

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Напомним, перед закрытием трансферного окна "Лос-Анджелес Лейкерс" обменяли Святослава Михайлюка на легкого форварда Реджи Буллока. Украинец уже дебютировал за новый клуб с победы над "Нью-Йорком". Для Михайлюка этот сезон дебютный в НБА.

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Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Источник: 24 Канал
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