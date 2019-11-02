Михайлюк не сыграл за "Детройт", Джеймс и Дончич оформили трипл-дабл и другие результаты НБА

Вечером 1 ноября (ночь на 2 ноября) были сыграны очередные матчи НБА. Мог сыграть и Святослав Михайлюк, но он даже не попал в заявку на матч "Детройта".

Чикаго – Детройт 112:106 (30:23, 27:29, 29:28, 26:26)

Михайлюк не попал в заявку на игру с "Чикаго". А вот его партнер Андре Драммонт в этом матче оформил дабл-дабл, набрав 24 очков и сделав 24 подборов.

Даллас – Лейкерс 110:119 OT (25:20, 33:28, 27:28, 18:27, 7:16)

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 39 очков, 12 подборов и 16 передачи в матче с "Далласом". За 43 минуты Джеймс реализовал 13 из 23 из игры. В его активе также 4 перехвата.

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Защитник "Далласа" Лука Дончич тоже сделал трипл-дабл в этом матче. На счету 20-летнего Дончича 31 очко, 15 передач (рекорд карьеры) и 13 подборов за 38 минут. Для словенца этот трипл-дабл стал 10-м в карьере, что является рекордом для игрока до 21 года.

Бостон – Нью-Йорк 104:102 (22:23, 27:27, 26:24, 29:28)

Форвард "Селтикс" Джейсон Тэйтум стал автором решающего попадания на последних секундах матча с "Никс". Тэйтум забросил за 1,7 секунды до финальной сирены при счете 102:102.

Бруклин – Хьюстон 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)

Голден Стейт – Сан-Антонто 110:127 (28:29, 27:28, 31:40, 24:30)

"Голден Стейт" без своих лидеров не сумел обыграть "Сан-Антонио". Если так пойдет и дальше, команда может остаться без плей-офф.

Сакраменто – Юта 102:101 (28:18, 23:30, 30:32, 21:21)

Индиана – Кливленд 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)

Орландо – Милуоки 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35)