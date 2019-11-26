Михайлюк провел лучший матч сезона за "Детройт", Лень сыграл 4 минуты против "Миннесоты"
Защитник "Детройта" Святослав Михайлюк набрал 12 очков в матче регулярного сезона НБА против "Орландо" (103:88).
Украинец провел на паркете 22 минуты, за это время он также успел сделать два подбора. Для Михайлюка это лучший показатель результативности в нынешнем сезоне.
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Недавно Михайлюк провел рекордное для себя количество игрового времени в НБА, отыграв почти 32 минуты в матче с "Атлантой" (128:103).
"Детройт" занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче "Пистонс" сыграют против "Шарлотт Хорнетс" на выезде.
Детройт – Орландо 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:18)
Другой украинский баскетболист Алексей Лень не помог "Атланте" победить "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НБА.
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Лень провел на паркете всего четыре минуты, за это время сделал один подбор и отдал одну результативную передачу. Самым результативным в составе "Атланты" стал Трей Янг, на счету которого 37 очков, причем это лучший показатель в матче.
"Атланта" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с четырьмя победами в 17 матчах. Через два дня "Хокс" сыграют на выезде против "Милуоки Бакс".
Атланта – Миннесота 113:125 (30:38, 34:16, 26:39, 23:32)