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Михайлюк провел очередную уверенную игру в НБА, "Оклахома" разбила команду Леня – видео

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Алексей Лень / nba.com

В рамках НБА состоялись очередные матчи клубов украинских баскетболистов Святослава Михайлюка и Алексея Леня. Команды украинцев синхронно потерпели поражения.

"Детройт" Святослава Михайлюка на собственном паркете уступил "Мемфису". Для команды украинца это уже 29-е поражение в сезоне.

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Детройт – Мемфис 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

22-летний Михайлюк провел на паркетов 32 минуты и набрал 14 очков (5/12 с игры, 2/7 трехочковых), сделал 1 подбор и совершил 1 перехват.

Видео действий Михайлюка в матче НБА

Оклахома-Сити – Атланта 140:111 (33:30, 33:28, 38:32, 36:21)

Крайне ужасны дела у команды Алексея Леня, которая потерпела уже 35-е поражение и безнадежно занимает последнюю строчку в Восточной Конференции.

На этот раз "Хоукс" уступили середняку Западной Конференции "Оклахоме".

Украинец Лень провел на паркете 14 минут, сделал 4 подбора, но не набрал ни одного очка. Три броска украинца оказались неудачными.

Оклахома-Сити – Атланта видеообзор игры

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень Святослав Михайлюк NBA
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