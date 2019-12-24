Михайлюк провел отличную игру за "Детройт", Лень не помог "Атланте" избежать поражения: видео

Команды украинских баскетболистов Алексея Леня и Святослава Михайлюка проиграли очередные матчи в рамках НБА. "Атланта" уступила "Кливленду", а "Детройт" оказался слабее "Филадельфии".

Детройт – Филадельфия 109:125 (23:30, 29:30, 34:34, 23:31)

Читайте также: 212-сантиметровый украинский баскетболист страдает в миниатюрном гостиничном номере в Японии

На протяжении первого отрезка поединка на паркете шла равная борьба. Только во второй 12-минуте "Филадельфия" сумела уйти в отрыв и на большой перерыв ушла с преимуществом +8.

В третьей четверти "Севенти-Сиксерс" сохранили комфортное преимущество, а в последней 12-минутке разгромили соперника. Для "Детройта" это пятое поражение подряд.

За 32 минуты на паркете украинец Михайлюк набрал 13 очков (4/5 трехочковых), сделал 2 подбора и отдал 4 результативные передачи.

Детройт – Филадельфия видеообзор матча

Кливленд – Атланта 121:118 (42:32, 29:32, 23:30, 27:24)

Восьмое поражение подряд потерпела "Атланта" Леня. На этот раз команду украинского баскетболиста обидел "Кливленд".

Команды провели результативную первую четверть, в которой набрали 74 очка. На большой перерыв "Кавальерс" ушли с преимуществом в 7 очков.

"Атланта" сумела выиграть третью четверть, в которой и выровняла ситуацию на паркете. Решающей была четвертая 12-минутка, в которой хозяева таки дожали соперника.

Лень успел сыграть только 6 минут, не набрав ни одного очка. В его активе 2 подбора, 1 результативная передача, 2 блокшота.

Кливленд – Атланта видеообзор матча