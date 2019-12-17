Михайлюк снова провел яркую игру за "Детройт" в НБА: видео

В регулярном чемпионате НБА состоялся матч "Детройта", за который выступает украинец Святослав Михайлюк. "Пистонс" на своем паркете уступили "Вашингтону".

Детройт – Вашингтон 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)

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Во второй половине первой четверти гости вырвались вперед и сумели нарастить 12 очков преимущества ко второй 12-минутке.

Во второй четверти гандикап "Вашингтона" достиг 16 очков, однако "Детройт" сократил отставание перед большим перерывом до 6 очков.

Третью четверть "Пистонс" сумели выиграть и имели хорошие шансы на камбэк в последний 12-минутке. Однако "Вашингтон" разгромил хозяев в заключительной части поединка.

Свингмен "Детройта" Святослав Михайлюк провел на паркете 12 минут и 39 секунд. За это время он успел набрать 7 очков, сделал 1 подбор, 1 ассист и 1 блок-шот.

Видео действий Михайлюка