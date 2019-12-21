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Михайлюк стал третьим по результативности в составе "Детройта" в матче с "Бостоном": видео

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Святослав Михайлюк

Украинский защитник Святослав Михайлюк стал третьим по результативности в составе "Детройта" в выездном матче против "Бостона" (93:114).

Украинец провел на площадке 27 минут, за которые набрал 12 очков (0/5 двухочковых, 4/7 трехочковых), сделал 2 подбора, 1 передачу, допустив 3 потери и 2 фола.

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Больше Михайлюка, в составе "Пистонс" в этой встрече набрали лишь Деррик Роуз (14 очков) и Тон Мейкер (15 очков).

Видео лучших моментов с участием Михайлюка

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
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