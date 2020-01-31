Михайлюк станет первым украинцем, который примет участие в Звездном уикенде НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк примет участие в Звездном уикенде НБА. Святослав станет первым украинцем, который примет участие в мероприятии НБА.

Святослав Михайлюк вошел в состав участников Матча восходящих звезд НБА.

К теме: Формат Матча звезд НБА изменили в честь Коби Брайанта

Кроме Святослава, в заявку попали звездный словенец Лука Дончич из "Далласа", Трей Янг из "Атланты" и Зайон Уильямсон из "Нью-Орлеана".

Что такое Матч восходящих звезд?Это выставочная игра, в которой участвуют новички НБА. С 2015 года проходит в формате сборная мира против сборной США.

Поединок с участием 22-летнего Михайлюка состоится в пятницу, 14 февраля.

Что такое Звездный уикенд НБА?Это баскетбольное мероприятие, которое содержит различные конкурсы и развлекательные программы с кульминацией в виде Матча всех звезд НБА. Проводится ежегодно в феврале с пятницы до воскресенья. В 2020 году с 14 по 16 февраля.