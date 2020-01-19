Михайлюк установил новый рекорд в НБА в матче против команды другого украинца – видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжу улучшать свои показатели в НБА. На этот раз от действий украинца пострадала "Атланта", за которую выступает еще один игрок сборной Украины Алексей Лень

Михайлюк традиционно не попал в стартовую пятерку "Детройта". И в выездном матче против "Атланты" он сыграл больше всего среди игроков своего клуба – 28:51. И за такое доверие, он отметился результативной игрой. Украинец набрал 25 очков, реализовав пять трехочковых бросков (лучший показатель в матче). Это лучший показатель в карьере Михайлюка в НБА.

Больше очков набрал только его партнер Деррик Роуз – 27.

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Сам матч закончился довольно уверенной победой "Детройта" на выезде 103:136.

Алексей Лень, выступающий за "Атланту", участие в матче не принимал из-за повреждения.