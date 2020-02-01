Михайлюк уверенно бросал издали, но "Детройт" уступил "Торонто": видео

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче "Детройта". Команда при этом уступила "Торонто" - 92:105.

Святослав Михайлюк вышел в старте. Отыграв на площадке 26 минут, он записал в свой актив 13 очков. За отведенное время он сделал 4 подбора, 2 передачи и реализовал 4 из 6 трехочковых.

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Для Святослава сегодняшний матч стал 42-м в нынешнем сезоне. В среднем Михайлюк набирает 8,7 очков за игру.

Отметим, что для "Пистонс" это был 50-й матч в сезоне. Команда по-прежнему расположена на 10-м месте в Восточной конференции, но дистанция от зоны плей-офф достаточно критическая.

Действия Святослава Михайлюка в матче с "Торонто": смотрите видео