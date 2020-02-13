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Михайлюк вернулся после травмы и результативно сыграл в НБА: видео

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Святослав Михайлюк / twitter.com/DetPistonsFR

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк восстановился после травмы и сыграл впервые со 2 февраля. "Детройт" Святослава в драматической игре уступил "Орландо".

Орландо – Детройт 116:112 OT (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)

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Команды обменялись результативными победами в первых четвертях. "Детройт" пошел на большой перерыв, проигрывая всего 4 очка, хотя в начале второй четверти отставание было 23 балла.

Хозяева удерживали преимущество до последней четверти, в которой "Пистонс" удался камбэк. Впрочем, "Орландо" дожал команду Михайлюка в овертайме.

Украинец набрал 8 очков, выполнил 3 подбора, сделал 1 перехват за 17 минут на паркете.

Ранее Святослав пропустил пять матчей из-за травмы бедра. К игре с "Орландо" Михайлюк в последний раз выходил на паркет 2 февраля.

Видео действий Михайлюка в матче с "Орландо"

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Святослав Михайлюк NBA Спорт Баскетбол
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