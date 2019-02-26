Михайлюк вновь не сыграл за "Детройт", Лень провалил матч против "Хьюстона": видео

Двое украинских легионеров в НБА показывают несколько отличающиеся результаты. Однако если Алексей Лень получает игровое время в "Атланте", то Святослав Михайлюк никак не может сыграть за "Детройт".

После игры против "Нью-Йорка" 9 февраля, украинец Святослав Михайлюк так больше и не попал в заявку на игру "Детройта". Его же команда в ночь на 26 февраля победила "Индиану" 113:109. Благодаря этому клуб украинца закрепился на седьмом месте в турнирной таблице в Восточной конференции и может попасть в плей-офф.

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Зато еще один клуб украинского баскетболиста – "Атланта" Алексея Леня – пока не претендует на место в плей-офф. На этот раз "Хоукс" проиграли на выезде "Хьюстона" 119:111. Лень традиционно не попал в стартовый состав и провел на паркете чуть более 9 минут. За это время игрок набрал всего три очка, реализовав один бросок из игры, да еще один со штрафного. Его РЕ составила -13, что вместе с Джейленом Адамсом стало худшим показателем в составе "Атланты". Хуже результат только у Имана Шамперта из "Хьюстона" -14.

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