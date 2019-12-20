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Бывший тренер "МанСити" Микель Артета возглавил лондонский "Арсенал"

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Тренер "Манчестер Сити" Микель Артета возглавил "Арсенал". 37-летний специалист заключил контракт на 3,5 года.

"Это огромная честь. "Арсенал" – один из крупнейших клубов в мире. Нам нужно соревноваться за самые высокие трофеи в игре. Мы все знаем, что нужно сделать многое для достижения этого, но я уверен, что мы это сделаем. Я достаточно реалистичен, чтобы знать, что это не произойдет в течение ночи. Но в нынешнем составе есть много талантов и молодых игроков", – заявил Артета после назначения.

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Артета выступал за "пушкарей" в 2011-2016 годах. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". При этом наставник "Манчестер Сити" не хотел отпускать Артета.


Статистика выступлений Артета за "Арсенал" (инфографика: arsenal.com)

Напомним, что предыдущим тренером клуба был испанец Унай Эмери. Однако его уволили 29 ноября после неудачных результатов команды. После него временно командой руководил Фредрик Юнгберг.

"Арсенал" занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 17 туров чемпионата.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Арсенал
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