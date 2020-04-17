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Миколенко ответил на интерес иностранных клубов

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Виталий Миколенко / 24 канал

Футболист "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к нему. По информации СМИ, за футболистом следят "Наполи", "Вест Хэм" и "Марсель".

Издание AreaNapoli.it сообщало, что скауты итальянского "Наполи" наблюдали за Виталием Миколенко.

Кстати "Милан" обсудил покупку футболиста "Динамо" с Шевченко

Миколенко же утверждает, что ничего об интересе иностранных клубов не знает, поэтому не комментирует информацию.

Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить,
– цитирует игрока "Динамо" Meta Ratings.

Тransfermarkt оценивает Миколенко в 9 миллионов евро. Его контракт с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне футболист сыграл за "Динамо" 33 матча. В его активе 3 гола и 6 результативных передач.

"Динамо" якобы готово продать 20-летнего украинца не менее, чем за 15 миллионов евро.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Трансферы Динамо
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