"Милан" 7 июля принимал лидера чемпионата "Ювентус" в матче 31 тура Серии А. Команда Гаттузо совершила невероятный камбэк, перевернув счет матча с ног на голову и одержала победу.

Милан – Ювентус 4:2

Голы: Ибрагимович, 62 (п), Кесси, 66, Леау, 67, Ребич, 80 – Рабио, 47, Роналду, 53

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В прошлом туре Серии А "Милан" съездил на поединок с "Лацио". Команда Симоне Индзаги провалила домашний матч и потерпела разгромное поражение от гостей. Команда Гаттузо дважды отличилась в первом тайме. Результативные удары на счету Чалханоглу и Ибрагимовича. Окончательный счет в матче поставил удар Ребича-0: 3.

"Ювентус" померился силами с "Торино" и без лишних проблем разыгрался с соперником. Результативные удары Дібали, Куардадо, Роналду и автогол на последней минуте встречи игрока "Торино" зафиксировали уверенную победу хозяев – 4:1.

Безголевой первый тайм

С первых минут "Ювентус" больше владел мячом. Куадрадо попытался найти кого-то из партнеров передачей из-за пределов штрафной, однако защита соперника быстро среагировал, прервав атаку.

Сразу еще одна атака от гостей. Роналду с помощью дриблинга вышел на ударную позицию, но его выстрел из пределов штрафной смело заблокировал один из соперников.

Рабио откликнулся на точный пас на грани штрафной, но пробил неточно и мяч пролетел высоко над перекладиной.

На 25-й минуте Ибрагимович получил короткую передачу в штрафной и пробил в одно касание. Мяч был направлен в центр ворот, но Щенсны отбил его ногой.

Неплохую навесную передачу в штрафную выполнил португалец Роналду, но мяч перехватила оборона соперника.

На 38-й минуте защита хозяев без успеха пытался заблокировать удар, который нанес Данилу. Он не раздумывая пробил из-за пределов штрафной, получив пас от партнера по команде. Главный арбитр встречи указал на угловой удар. После выполнения которого соперники легко разрядили ситуацию у своих ворот.

На последних минутах первого тайма Пьянич со штрафного выполнил навесную передачу в штрафную, но мяч с легкостью выбил один из игроков соперника.

Игуаин мастерски укротил неудобную передачу на границе штрафной соперника и пробил в ворота хозяев. Доннарумма находился в неудачной позиции, но сумел выполнить блестящий сейв в прыжке.

В добавленное к первому тайму время шведский форвард Ибрагимович отправил мяч в сетку, но сделал это из положения вне игры.

В первой части встречи ни одной из команд так и не удалось открыть счет.

Невероятный камбэк хозяев

В дебюте второго тайма гости вышли вперед в матче. На 47-й минуте Рабіо накрутил нескольких соперников и нанес удивительный удар с границы штрафной, попав в правую девятку. Голкипер хозяев не имел шансов дотянуться до мяча – 0:1.

Уже за шесть минут туринцы удвоили счет. Куадрадо выполнил прострел в штрафную, на который откликнулся Роналду и пробил в сторону ворот "Милана" – 0:2. Это уже хорошая заявка на победу в этом матче.

Ребич остро пробил головой мимо ворот.

Показалось, что защитник туринцев Бонуччи сыграл рукой в штрафной, но главный арбитр развел руками.

С момента эпизода в штрафной уже прошло несколько секунд, но суде подсказал ассистент, арбитр решил воспользоваться помощью ВАР. Просмотрев видеоповтор судья указал на 11-метровую отметку. Ибрагимович подошел к мячу и отправил мяч в левый нижний угол ворот мимо руку, которую выставил польский голкипер Щенсны – 1:2. "Милан" начал свой камбэк.

Кэсси оказался с глазу на глаз с голкипером и вколотил мяч в нижний левый угол ворот – 2:2. "Милан" буквально за четыре минуты перевернул ход поединка с ног на голову.

Ровно через минуту Леау принял мяч на ход в штрафной после короткой передачи, которую исполнил Ребич, поймал на противоходе своего опекуна и неотразимо пробил в левый нижний угол ворот – 3:2, невероятный камбэк команды Гаттузо.

Активный Ребіч проскочил мимо нескольких защитников в штрафной и попытался забить ударом в нижний угол ворот – Щенсны исполнил уверен сейв.

Ругани в прыжке пробил головой во время розыгрыша углового, но голкипер вновь показал свой класс.

На 80-й минуте Бонавентура продемонстрировал прекрасное видение поля и отдал передачу, адресатом которой стал все тот же Ребич, который из пределов штрафной хладнокровно, с близкого расстояния, отправил мяч в сетку – 4:2, чудо в исполнении "Милана".

Блестяще принимает мяч Бентанкур, который откликнулся на точный пас на границе штрафной, но пробил неточно и мяч пролетел высоко над перекладиной.

На 90+6 минуте арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Криштиану Роналду не соглашается, но судья на линии уверен в своей правоте.

Итоговый счет встречи – 4:2.

Обзор матча Милан – Ювентус

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