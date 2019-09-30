"Милан" опозорился в домашнем матче с "Фиорентиной" и находится у зоны вылета: видео

В матче между "Миланом" и "Фиорентиной" в воскресенье, 29 сентября, хозяева встречи потерпели позорное поражение.

Милан – Фиорентина 1:3

Голы: Леау, 80 – Пульгар, 14 (пен), Кастровилли, 66, Рибери, 78

Удаление: Мусаккио, 55

Читайте также: "Аталанта" разгромила "Сассуоло", "Интер" остался лидером: результаты 6 тура Серии А

В дебюте встречи, реализовав пенальти, "фиалок" вывел вперед Пульгар. На 55-й минуте после удаления с поля Мусаккио миланцы остались вдесятером, а вскоре пропустили второй гол – забил Кастровилли.

На 70-й минуте Кьеза мог довести преимущество гостей до разгромного, но не реализовал пенальти. Зато через восемь минут свой второй гол в сезоне забил 36-летний Рибери, которому ассистировал Кьеза.

За десять минут до конца основного времени матча "Милан" усилиями Леау один гол все же отыграл – 1:3.

В итоге "Милан" потерпел третье поражение подряд и опустился на 16-е место в турнирной таблице. "Фиорентина" занимает 9-ю позицию.