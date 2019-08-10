"Милан" хочет приобрести второго украинца после Андрея Шевченко

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана".

По информации MilanNews.it, "черные дьяволы" рассматривают 20-летнего украинца в качестве замены для Джанлуиджи Доннарумма, который близок к переходу в ПСЖ.

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Над переездом итальянца в Париж активно работает его агент Мино Райола. Потенциальная сделка оценивается в 50 млн евро.

В случае продажи Доннарумма "россонери" присмотрели трех возможных кандидатов на его место. В этот список входят страж ворот "Ювентуса" Маттиа Перин, который восстанавливается после травмы, а также одноклубники по "Реалу" Кейлор Навас и Андрей Лунин.

Считается, что дальнейшая судьба Лунина в "Реале" напрямую зависит от Наваса – если костариканец останется в Мадриде, то Андрей на правах аренды перейдет в другой клуб, но в случае отъезда Наваса, Лунин станет вторым вратарем "сливочных" и будет подменять бельгийца Тибо Куртуа.

Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".

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