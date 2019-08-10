"Милан" хочет приобрести второго украинца после Андрея Шевченко

260 Читати новину українською
Андрей Лунин
Андрей Лунин / ФК "Леганес"

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана".

По информации MilanNews.it, "черные дьяволы" рассматривают 20-летнего украинца в качестве замены для Джанлуиджи Доннарумма, который близок к переходу в ПСЖ.

Читайте также: Лунин вошел в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет

Над переездом итальянца в Париж активно работает его агент Мино Райола. Потенциальная сделка оценивается в 50 млн евро.

В случае продажи Доннарумма "россонери" присмотрели трех возможных кандидатов на его место. В этот список входят страж ворот "Ювентуса" Маттиа Перин, который восстанавливается после травмы, а также одноклубники по "Реалу" Кейлор Навас и Андрей Лунин.

Считается, что дальнейшая судьба Лунина в "Реале" напрямую зависит от Наваса – если костариканец останется в Мадриде, то Андрей на правах аренды перейдет в другой клуб, но в случае отъезда Наваса, Лунин станет вторым вратарем "сливочных" и будет подменять бельгийца Тибо Куртуа.

Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".

Читайте также: "Реал" заявил Лунина под 25-м номером, Азару досталась легендарная цифра

blog_ava
Рецепты маринадов для шашлыка, которые сделают мясо невероятно нежным
10 августа
42673
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Милан Андрей Лунин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Ворскла" вырвала победу в игре против "Львова" в матче с пятью голами: видео
10 августа 21:45 "Ворскла" вырвала победу в игре против "Львова" в матче с пятью голами: видео
94
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
3993
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
9 августа 17:08 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4331
"Александрия" в матче с двумя удалениями победила "Олимпик": видео
10 августа 21:32 "Александрия" в матче с двумя удалениями победила "Олимпик": видео
66
Стычка игроков "Динамо" и "Шахтера" после матча: видео
10 августа 20:17 Стычка игроков "Динамо" и "Шахтера" после матча: видео
829
Новости
Больше новостей
Залиште відгук