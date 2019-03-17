Милан – Интер: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

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Милан – Интер: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии 2018/2019
Милан – Интер: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

В воскресенье, 17 марта, "Милан" на домашнем поле примет "Интер" в рамках 28 тура Серии А. Это знаменитое Derby della Madonnina или Derby di Milano. В Украине этот матч можно просмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Матч "Милан" – "Интер" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 21:25, сам матч начнется в 21:30.

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Смотреть онлайн матч "Милан" – "Интер" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

К слову, матч "Милан" – "Интер" состоится в воскресенье, 17 марта. Начало встречи в 21:30. Видео голов и обзор матча на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт ФК Милан ФК Интер
Источник: 24 Канал
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