Милан – Интер: где смотреть онлайн матч чемпионата Италии

В субботу, 21 сентября, в Италии состоится миланское дерби – "Милан" будет принимать "Интер". Посмотреть Derby della Madonnina можно будет по телевидению или онлайн и в Украине.

Матчи чемпионата Италии сезона 2019/2020 транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и можно будет посмотреть миланское дерби. Игра начнется в 21:45, трансляция на канале "Футбол 1" – с 21:40.

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Смотреть онлайн матч "Милан" – "Интер" можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Напомним, что "Интер" лидирует в чемпионате Италии. Команда выиграла все три стартовых поединка. А "Милан" новый сезон начал с поражения "Удинезе". После этого были две победы с минимальным счетом 1:0 над "Брешиа" и "Вероной". У команды шесть очков и она занимает восьмое место.

Обзор матча и видео голов – на сайте Спорт24.