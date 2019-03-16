Милан – Интер: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Италии

На выходных в Италии проходят матчи 28 тура Серии А. Один из них станет, пожалуй, центральным поединком этих дней для всей Европы – это знаменитое Derby della Madonnina или Derby di Milano "Милан" – "Интер". Букмекеры оценили шансы команд на победу в матче.

После 27 туров "Милан" и "Интер" – не только соседи по турнирной таблице, но и конкуренты в борьбе за места в Лиге чемпионов. На сегодня "россонери" идут на 3 месте, на 6 очков отставая от "Наполи" и на очко опережая "нерадзурри".

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William Hill

На победу "Милана" в этой букмекерской конторе дают коэффициент 2,40. Успех гостей в William Hill оценили коэффициентом 3,30. На то, что матч завершится в ничью – 3,00.

PariMatch

В случае победы "Интер" обойдет "Милан" в турнирной таблице. В PariMatch на успех команды хозяев дают коэффициент 2,44. На выездную победу "нерадзурри" – 3,35. Ничью в PariMatch оценили коэффициентом 3,05.

Marathon bet

В Marathon bet на очередную ничью между этими командами дают коэффициент 3,10. На победу "Милана" – 2,45. Выездную победу "Интеру" букмекеры оценили в 3,40.

Миланское дерби запланировано на воскресенье, 17 марта. Начало принципиального противостояния в 21:30. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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