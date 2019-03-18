"Интер" в принципиальном дерби победил "Милан" в матче с пятью голами: видео

"Милан" и "Интер" перед этим матчем разделял лишь один балл, а команды разместились на третьей и четвертой строчке соответственно. Поэтому Derby della Madonnina отличился не только принципиальным противостоянием двух миланских команд. Но и ожесточенной борьбой за третье место. В матче было все, что ожидаешь от такого матча – голы, эмоции и изъятия. Которое, правда, отменяли.

Милан – Интер 2:3

Голы: Бакойоко, 57, Мусаккио, 71 – Весино, 3, де Врэй, 51, Мартинес, 67 (пен)

Выйти вперед в этом противостоянии "Интер" сумел уже на третьей минуте. Весино в касание замкнул пас от Мартинеса, вблизи расстреляв ворота Доннарумы.

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И "Милан" довольно быстро пришел в себя после пропущенного гола. Опасный удар наносил Пакета, но "Интер" спас Ханданович. Впоследствии он будет пробивать и после подачи с углового – мимо. "Интер" на это ответил моментом Мартинеса и все того же Весино.

И только перед перерывом "Милан" будет иметь еще одну возможность сравнять счет. Но после удара Чалханоглу Шкриньяр не дал отличиться сопернику.

Во втором тайме "Интер" удвоил свое преимущество – де Врэй пробил под дальнюю штангу головой после розыгрыша углового. Но на этот раз "Милан" сумел забить. Бакайоко отличился после навеса со штрафного.

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И "Интер" вновь увеличил свое преимущество до двух забитых голов. Кастильехо в своей штрафной сбил Политано, и арбитр назначил пенальти. При этом сам судья Марко Гуидо в этом эпизоде ​​упал на газон. Мартинес же с отметки пробил Доннаруму. Хотя голкипер "Милана" был близок к тому, чтобы отразить этот удар.

За три минуты разница в счете вновь была минимальной. Муссаккио оказался первым на добивании, воспользовавшись суматохой в штрафной гостей. При этом игрок неоднократно смотрел в сторону арбитра, тот не зафиксировал нарушения правил в этом эпизоде. И гол был засчитан.

В конце матча произошел довольно спорный момент. Конти в подкате сбил Мартинеса, за что увидел перед собой красную карточку. Но после просмотра видеоповтора отменил свое решение, заменив ее на желтую. Такие действия очень не понравились наставнику "Интера" Лучано Спалетти. Успокоиться тренеру уже пришлось в подтрибунных помещениях – арбитр удалил его со скамейки запасных.

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"Интер" побеждает и поднимается на третье место. В активе "нерадзурри" теперь 53 очка. У "Милана" на два балла меньше, и они теперь четвертые.

Милан – Интер видеообзор матча