Милан – Ювентус: видео голов и результат матча Кубка Испании

"Милан" и "Ювентус" сыграли первый полуфинал Кубка Италии. В четверг, 13 февраля, определить победителя обеим командам не удалось.

Милан – Ювентус 1:1

Голы: Ребич, 61 – Роналду, 90+1 (пен.)

Удаление: Эрнандес, 71 (Милан)

Хозяева поля довольно хорошо провели первый тайм против "Ювентуса", фактически не дав ничего создать гостям. Но и у игроков "Милана" было не так много возможностей, чтобы отличиться.

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Все главные моменты произошли во втором тайме. Сначала счет во встрече открыл Ребич. Он удачно в касание замкнул навес от Кастильехо, пробив под штангу. Буффон оказался бессилен в этом эпизоде.

Но на 71-й минуте хозяева оказались в меньшинстве – Эрнандес получил второе предупреждение. Поэтому "Милану" пришлось последние 20 минут матча играть вдесятером.

Они были близки к тому, чтобы выстоять и одержать победу. Но когда началось компенсированное арбитром время, в их ворота был назначен пенальти. Судья зафиксировал нарушение, когда мяч попал в руку Калабрии после удара Роналду в падении. Но стоит отметить, что игрок "Милана" находился спиной к мячу в этом эпизоде, и вряд ли сумел бы убрать руку. И все же пенальти назначили, и его четко реализовал сам Роналду. Это его 12-й гол в 2020 году. Он забивает в каждом матче за "Ювентус", в котором выходит на поле.

Видеообзор матча Милан – Ювентус

Впереди команды ожидает ответный матч в Турине. Он запланирован на 4 марта. Победитель этого матча в финале сыграет против победителя пары "Наполи" – "Интер". В первом матче неаполитанцы одержали победу на выезде.