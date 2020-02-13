Милан – Ювентус: прогноз букмекеров на матч Кубка Италии

В четверг, 13 февраля, состоится матч "Милан" – "Ювентус". Это будет первый матч 1/4 финала Кубка Италии. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу и проход в следующий раунд.

Милан – Ювентус: анонс

Обе команды подходят к этому матчу в разных состояниях. Но обоим надо победить. Так как в предыдущих матчах потерпели досадные поражения. "Ювентус" неожиданно уступил на выезде "Вероне". Криштиану Роналду забил в этом матче, продлив свою голевую серию до десяти матчей подряд в чемпионате.

"Милан" потерпел еще более досадное поражение. Команда в дерби выигрывала у "Интера" 2:0 после первого тайма, но уступила в итоге 4:2. Благодаря этой победе "Интер" сравнялся с "Ювентусом" по набранным очкам. Поэтому оба клуба делят первое и второе места.

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Но Кубок – это другой турнир. Хотя особенность соревнований в Италии в том, что здесь двухматчевое противостояние. Поэтому победа в одной игре еще не решает, пройдет ли команда в следующий раунд.

Несмотря на это, больше шансов в первом матче в Милане на стороне гостей – 2.05-2.25 на победу "Ювентуса" против 3.30-3.50 на победу "Милану".

Матч "Милан" – "Ювентус" состоится в четверг, 13 февраля. Начало в 21:45.

Прогноз PariMatch

Их эксперты оценили победу "Милану" коэффициентом 3,35. На то, что победит "Ювентус", принимают с коэффициентом 2,21. Ничья в матче – 3,50.

Проход "Милана" в полуфинал – 4,00, "Ювентуса" – 1,25.

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При этом вероятность гола "Милана" оценена в 1,40 (на то, что не забьет – 2,95), а гол "Ювентуса" – 1,25 (на то, что гости не забьют – 3,95). На то, что обе команды отличатся в матче – 1,75.

Прогноз Favorit

Здесь коэффициент на победу "Милана" – 3,60. Победа "Ювентуса" – 2,14. Ничья – 3,45.

На то, что "Милан" пройдет в следующий раунд – 4,20. На проход "Ювентуса" – 1,26.

Что касается количества голов, то "тотал матча больше 2,5" – 1,94. На "тотал матча меньше 2,5" – 1,95.