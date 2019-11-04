"Милан" на своем поле проиграл "Лацио" и опустился в турнирной таблице: видео

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Милан – Лацио: обзор, счет, видео голов матча 03.11.2019
Милан – Лацио: результат и видео голов / twitter.com/acmilan

Итальянский "Милан" продолжает падение. В воскресенье, 3 ноября, команда на своем поле уступила римскому "Лацио".

Милан – Лацио 1:2

Голы: Баштуш (авт), 27 – Иммобиле, 24, Корреа, 83

"Милану" надо было побеждать, чтобы подниматься в верхнюю часть турнирной таблицы. "Лацио" же, в случае победы, занимал бы место в топ-4. Больше повезло последним.

Еще в начале встречи "Милан" выручила перекладина, когда пробивал Иммобиле. Но уже через три минуты нападающий таки забил гол. После навеса от Лаццаро, ​​форвард выиграл позицию у защитника и головой отправил мяч за линию ворот соперника.

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Но радость гостей была недолгой. Эрнандес забрасывал мяч в штрафную площадку на Пйонтека. Поляк до мяча не дотянулся, но его грудью зацепил Баштуш. Именно от защитника "Лацио" мяч и залетел в угол ворот.

Второй тайм "Милан" откровенно провалил. Обе команды за 45 минут нанесли по три удара. Вот только у хозяев не было ни одного точного, в то время как в "Лацио" все три летели в створ ворот. При этом два удара были нанесены во время одной атаки, когда Доннарумма ошибся на выходе после подачи с углового, после чего героически спасал свою команду.

Но и голкипер "Милана" не помог, когда "Лацио" забивал второй гол в матче. На 83-й минуте Корреа получил пас и безупречно пробил по воротам.

Обзор матча Милан – Лацио

"Лацио" побеждает и поднимается в топ-4. "Милан" же занимает лишь 11-е место.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт ФК Милан
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