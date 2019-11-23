Милан – Наполи: где смотреть матч чемпионата Италии

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Милан – Наполи: где смотреть

В субботу, 23 ноября, "Милан" сыграет с "Наполи" в рамках 13 тура чемпионата Италии по футболу. В Украине этот матч можно просмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Эксклюзивное право на трансляцию матчей чемпионата Италии в Украине имеет "Медиа группа Украины". Туда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый из них и покажет матч "Милан" – "Наполи". Начало трансляции в 18:55, сам матч начнется в 19:00.

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Что касается онлайн-трансляции матча "Милан" – "Наполи", то легально она доступна только на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

"Милан" все не может набрать свою оптимальную форму. Команда идет на серии из двух поражений подряд и занимает в "Серии А" скромное 14 место. "Милан" испытывает огромные проблемы в линии атаки. За 12 туров "россонери" забили всего 11 голов.

"Наполи" также проводит отнюдь не лучший сезон. Команда не может выиграть пять матчей подряд и на данный момент занимает лишь седьмое место в Серии А. В своем крайнем поединке "неаполитанцы" сыграли вничью с "Дженоа" – 0:0.

Результат матча "Милан" – "Наполи", а также видеообзор поединка смотрите на сайте Спорт24

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Наполи ФК Милан
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