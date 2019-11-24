"Милан" и "Наполи" сыграли в результативную ничью в чемпионате Италии: видео

В субботу, 23 ноября, в чемпионате Италии состоялся матч между топовыми командами, которые сейчас переживают не лучшие времена – "Милан" принимал "Наполи".

Милан – Наполи 1:1

Голы: Бонавентура, 29 – Лосано, 24

За матч команды создали немало моментов, чтобы забить. Однако довольно надежно действовали голкиперы обеих команд. Но и они были бессильны, когда залетали мячи в их ворота.

Первыми отличились гости. Лосано оказался первым на добивании после того, как мяч попал в перекладину ворот и отлетел в поле. Доннарума не сумел справиться с ударом соперника.

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Но радость "Наполи" была недолгой. Уже через пять минут Бонавентура нанес дальний мощный удар, сравняв счет в матче.

Еще до перерыва количество голов могло быть большим. Сначала игрок "Наполи" почти срезал мяч в собственные ворота. Позже Ребич пробивал головой после навеса, но тоже не попал. В ответ "Наполи" провело атаку, когда Инсинье вышел один на один с Доннарумой, но не переиграл вратаря.

Во втором тайме у "Наполи" было больше моментов. Можно вспомнить удар Кулибали в падении через себя, еще один момент Инсинье, а также удар Аллана. Взамен у хозяев был только один прицельный удар – его нанес Пакета, но Мерет справился с ним.

В итоге ничья, которая мало удовлетворила обе команды. "Милан" пока на 13-й строчке турнирной таблицы. "Наполи" же не удалось вернуться в топ-6.

Видеообзор матча Милан – Наполи