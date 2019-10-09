"Милан" официально назвал нового главного тренера

Итальянский "Милан" назначил нового главного тренера. В среду, 9-го октября, было объявлено, что Стефано Пиоли возглавил "россонери".

Что известно о назначении Пиоли

Контракт "россонери" с 53-летним специалистом рассчитан на два года. Сообщалось, что он будет получать 1 млн евро в год.

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Ранее Пиоли работал в миланском "Интере", римском "Лацио" и "Фиорентине" из Флоренции. Как тренер Пиоли не выиграл крупных турниров.

Как футболист он обладатель Кубка чемпионов (1985), обладатель Межконтинентального кубка (1985), чемпион Италии (1986). Последним местом работы Пиоли была "Фиорентина".

Кого Пиоли сменил в "Милане"

Пиоли сменил на тренерском мостике "Милана" Марко Джампаоло, об отставке которого было объявлено накануне.

Под руководством Джампаоло "Милан" полностью провалил старт сезона. Тренер был назначен летом 2019 года. С тех пор "россонери" сыграли семь матчей в чемпионате Италии, в которых потерпели четыре поражения.

"Милан" после семи туров Серии А занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Он отстает от "Ювентуса", который лидирует, на 10 баллов.

Кто еще мог возглавить "Милан"?

Итальянские СМИ активно называли имя главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко среди главных претендентов на пост наставника "Милана".

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Однако Шевченко уже заявил, что не планирует покидать сборную Украины до окончания контракта – лета 2020 года.

Шевченко рассказал, что летал в Милан не только, чтобы посмотреть матч "Аталанта" – "Шахтер", но и встретиться с экс-партнерами по команде. Среди них был не только технический директор итальянцев Паоло Мальдини, а и другие друзья тренера сборной Украины.