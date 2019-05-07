"Милан" победил "Болонью" в напряженном матче с тремя удалениями: видео

Итальянский "Милан" переживает не лучшие времена. Поэтому в матче против "Болоньи" команде Дженнаро Гаттузо нужно было побеждать, чтобы сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов следующего сезона.

Милан – Болонья 2:1

Голы: Сусо, 37, Борини, 67 – Дестро, 72

Удаление: Пакета, 75 – Сансоне, 90+6, Дейкс, 90+7

Перед матчем наставник "Милана" на пять дней закрыл футболистов на базе. Так он отреагировал на нарушение режима Бакайоко, который на час опоздал на тренировку. На матч против "Болоньи" француз остался в запасе.

К слову: Зинченко получил высокую оценку за важный матч против "Лестера"

Такие радикальные действия дали результат. Уже в начале матча "Милан" мог выйти вперед. Но голкипер "Болоньи" Скорупски справился с мощным ударом Чалханоглу в угол ворот. В ответ гости провели свою опасную атаку – Доннарумма спас "Милан" после удара Орсолини.

Но "россонери" таки вышли вперед еще до перерыва. Сусо получил пас перед штрафной, и в окружении трех соперников сумел пробить низом в угол ворот. Голкипер не был готов к такому удару.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами, после чего "Милан" удвоил преимущество – Борини оказался первым на добивании и отпрвил мяч в сетку ворот под голкипером.

Однако "Болонья" не планировала сдаваться. Экс-игрок "россонери" Дестро остался без опеки в штрафной после навеса, принял мяч и с разворота пробил по воротам Доннарумма. Стоит отметить, что оба гола забили игроки, вышедшие на замену во втором тайме.

Стоит увидеть Экс-игрок "Динамо" отметился дебютным голом-красавцем в Бразилии

"Помочь" "Болоньи" вывести хотя бы ничью с "Сан-Сиро" мог Пакета. Игрок "Милана" за две минуты получил две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве. Но "Милан" в меньшинстве удержал положительный результат. А уж когда шла шестая добавленная ​​арбитром минута, вторую желтую карточку получил Сансоне. А через мгновение "Болонья" оказалась в меньшинстве – красную карточку получил Дейкс.

"Милан" побеждает и поднимается на пятое место. "Болонья" – на пятнадцатой строчке.