"Милан" против "Интера": кто победит в Derby della Madonnina

В ближайшее воскресенье, 17 марта, в Италии состоится одно из самых интересных дерби Европы. "Милан" сыграет в Серии А с "Интером" и попытается лучше закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. Ведь сейчас "россонери" опережают своего ближайшего соперника лишь на один зачетный пункт.

Не так уж давно это было одно из самых ожидаемых противостояний для украинских болельщиков. Поскольку за "Милан" играл нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Кстати, Шева до сих пор лучший бомбардир миланского дерби, на его счету 14 голов, и только следом с 13 забитыми мячами идет легендарный Джузеппе Меацца.

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Однако, матчи "Милана" и "Интера" остаются не менее увлекательными. Если же брать общую статистику встреч этих команд в чемпионате, то цифры на стороне "нерадзурри" – 71 победа против 62 у "Милана" (при 58 ничьих). Впрочем, если говорить только о ближайшем матче, то лучше выглядят "россонери", которые набрали ход и имеют серию из пяти побед. Аналитики Parimatch дают им 38% на победу (32% у "Интера"). К тому же не стоит забывать, что накануне в четверг "нерадзурри" играли в Лиге Европы с "Айнтрахтом" и у них было меньше времени на подготовку и восстановление.

Кстати, "Милан" мог остаться без своего главного тренера Дженнаро Гаттузо, ему грозила дисквалификация, поскольку в минувшую субботу судья удалил его из технической зоны во время матча с "Кьево". В результате он отделался штрафом в 15 тысяч евро. Что же касается "Интера", то он подготовил необычный сюрприз. Команда сыграет в специальных футболках, которые выполнены в дизайнах 10 форм из самых запоминающихся сезонов последних 20 лет.