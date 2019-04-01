"Милан" согласился снести легендарный стадион "Сан-Сиро" ради строительства новой арены

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Стадион "Сан-Сиро"
Стадион "Сан-Сиро" / Википедия

Руководство итальянского "Милана" решило снести стадион "Сан-Сиро". Рядом с ним построят новый современный стадион на 60 тысяч мест.

Эту идею подтвердил президент "Милана" Паоло Скарони. Он также отметил, что они пришли в этом вопросе к согласию с другим миланским клубом – "Интером", сообщает Football-Italia.

"Мы с "Интером" союзники в данном проекте. Не вижу проблем в том, чтобы и новый возможный стадион делить с "Интером", – отметил Скарони.

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При этом ни "Милан", ни "Интер" не рассматривают возможность реконструкции "Сан-Сиро". По словам Скарони, это слишком дорого и проблематично, ведь обоим клубам придется искать себе другие стадионы на время реконструкции.

Стадион "Сан-Сиро"
(Другое название – "Джузеппе Меацца") – футбольная арена в Милане, на которой выступают "Милан" и "Интер". Стадион был открыт в 1926 году и уже пережил несколько реноваций. Он принимал матчи двух чемпионатов мира (в 1934 и 1990 годах), два финала Кубка европейских чемпионов (1965 и 1970 годов) и два финала Лиги чемпионов (в 2001 и 2016 годах). Он вмещает 80 тысяч человек. владельцем стадиона является городская власть Милана.

Взамен новый стадион на 60 тысяч мест построят рядом, а "Сан-Сиро" снесут. Ожидается, что стоимость строительства составит около 600 миллионов евро. Оба клуба разделят эту сумму пополам. Однако название клуба могут продать спонсорам примерно за 25 миллионов евро в год.

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Новая арена будет оборудована раздвижной крышей, переменным фасадом (в зависимости от того, какая команда будет играть на нем) и передвижным полем. Кроме непосредственно стадиона, в комплексе предусмотрен концертный зал на 5 тысяч мест и торгово-развлекательный центр.

Однако не все в Милане одобряют такое решение. Представитель партии Forza Italia Пьетро Татарелла заявил, что начинает сбор подписей против сноса "Сан-Сиро". По его словам, стадион является одним из символов города.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Милан Новости недвижимости Новости недвижимости мира ФК Интер
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