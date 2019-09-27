"Милан" уступил "Торино", пропустив гол ударом через себя: видео

"Милан" упустил возможность подняться в верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата Испании. Команда уступила "Торино".

Торино – Милан 2:1

Голы:Белотти, 72, 76 – Пйонтек, 18 (пен)

Удаление: Рейна, 73 (Милан, за пределами поля)

Начался этот матч для "Милана" достаточно успешно. На 18-й минуте Пйонтек реализовал пенальти за фол против Леау. Впоследствии тот же Леау мог забивать второй гол. Как и Пйонтек. Но надежно действовал в воротах Сиригу.

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На это в первом тайме хозяева ответили моментом Белотти, который пробивал уже по пустым воротам после ошибки Доннарумы на выходе.

Во втором тайме "Милан" упустил еще как минимум одну возможность, чтобы забить – Ронаньйоли перехватил мяч в центре поля, дошел с ним до штрафной и отдал под удар Пйонтека. Однако удар поляку не удался – мяч прокатился рядом со штангой.

А после этого пришло время Белотти – сначала нападающий пробил из-под защитника. Доннарума упустил момент, и от его реки мяч залетел за линию ворот. А уже через четыре минуты Белотти первым оказался на добивании, пробив в падении через себя.

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Стоит отметить, что между этими голами в матче произошло удаление. Однако обе команды продолжили играть в равных составах – вратарь "Милана" Пепе Рейна слишком активно выражал свое недовольство на скамейке запасных, за что и увидел перед собой красную карточку.

Видеообзор матча Торино – Милан

После этого матча "Торино" поднимается на шестое место в турнирной таблице. "Милан" только 13-й