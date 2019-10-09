"Милан" вернется к кандидатуре Шевченко в будущем, – итальянский журналист

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Андреа Гуззони
Андреа Гуззони / facebook.com/andrea.gussoni

Миланский журналист Андреа Гуззони эксклюзивно для Спорт24 рассказал о шансах Андрея Шевченко возглавить футбольную команду "Милан". "Россонери" 9-го октября назначили Стефано Пиола главным тренером, поэтому кандидатура Шевченко на определенный период стала неактуальной.

По словам Гуззони, фанаты "Милана" не в восторге от назначения Пиолы, который подписал двухлетний контракт с "россонери".

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В Милане все против Пиолы, потому что он фанат "Интера". Пиоли считается хорошим тренером, но не для большой команды, как Джампаоло (предыдущий тренер "Милана"). Шевченко возможный вариант, но я не думаю, что в этом году. Возможно, после Евро-2020,
считает журналист.

Также Андреа объяснил, что проблема "Милана" в том, что много кто хочет управлять клубом.

Проблема в том, что сейчас очень много людей хотят решать в "Милане": американец из Elliott Group, Иван Газидис (главный исполнительный директор "Милана", – Спорт24), Мальдини (технический директор клуба, – Спорт24) Бобан (клубный менеджер, – Спорт24). У них разные идеи. Фанаты предпочитают такие громкие имена, как Спаллетти, но после этого периода можно взять и бывшего игрока,
резюмировал Андреа.

Итальянские СМИ обсуждали кандидатуру Шевченко пока украинский специалист не сказал окончательное "нет".

Кандидатура Шевченко сейчас отложена. СМИ много говорили о нем в последние недели, до дерби, но после того, как он пришел и сказал "нет" ... В эти дни мы говорили о нескольких тренерах, но не о Шеве. К кандидатуре Шевченко вернутся в будущем. Рискованно ли после Евро-2020 приглашать тренера, который не работал с клубом? С Мауро Тассотти (помощник Шевченко в сборной Украины, – Спорт24) нет риска. Он может помочь Шевченко.

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"Милан" после семи туров Серии А занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Он отстает от "Ювентуса", который лидирует, на 10 баллов

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко ФК Милан
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