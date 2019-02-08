Милейшее фото дня: сыновья Андрея Ярмоленко похожи, как две капли воды

Инна Ярмоленко жена украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, на просторах Instagram поделилась милой фотографией своих сыновей Вани и Дани.

Интересно, что мальчики очень похожи на своего звездного папу. Да и отличить их друг от друга трудно, ребята – как две капли воды.

Читайте также: Макаренко забавно потроллил Ярмоленко в соцсети

Спорт 24 писал, что Андрей Ярмоленко не успевает восстановиться после травмы. Поэтому футболист не сыграет до конца сезона.

Ярмоленко получил разрыв ахилла в матче против "Тоттенхэма" еще 20 октября 2018 года. Футболисту провели операцию, и планировалось, что игрок вернется на поле до апреля 2019 года.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram