Милейшее фото дня: сыновья Андрея Ярмоленко похожи, как две капли воды
Инна Ярмоленко жена украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, на просторах Instagram поделилась милой фотографией своих сыновей Вани и Дани.
Интересно, что мальчики очень похожи на своего звездного папу. Да и отличить их друг от друга трудно, ребята – как две капли воды.
Читайте также: Макаренко забавно потроллил Ярмоленко в соцсети
Спорт 24 писал, что Андрей Ярмоленко не успевает восстановиться после травмы. Поэтому футболист не сыграет до конца сезона.
Ярмоленко получил разрыв ахилла в матче против "Тоттенхэма" еще 20 октября 2018 года. Футболисту провели операцию, и планировалось, что игрок вернется на поле до апреля 2019 года.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии