В 2010 году Артем Милевский мог вместе с Александром Алиевым перейти в "Локомотив". Юрий Семин хотел видеть форварда в "Локомотиве", но договориться о трансфере не удалось.

Об этом рассказала экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская. Ее слова цитирует "Спорт-Экспресс".

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Когда я пришла работать в "Локомотив", Юрий Палыч очень хотел купить Артема Милевского. А он уже тогда себя "хорошо" зарекомендовал. Ну вы понимаете. Более того, я разговаривала по поводу этого футболиста с Суркисом. Последняя цена была 12000000 евро. Это, на секундочку, 2010 год,

– сказала Смородская.

Напомним, что в 2010 году в "Локомотив" с "Динамо" перебрался Александр Алиев. Милевский остался в "Динамо" до 2013 года, после чего перебрался в "Газиантепспор".

Карьера Артема Милевского сейчас