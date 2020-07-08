Украинский футболист Артем Милевский, выступающий за белорусское "Динамо", попал в символическую сборную тура. Также сюда вошел еще один украинец Максим Слюсар.

Символическую сборную 16 тура АБФФ разместила на своем официальном аккаунте в Twitter.

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Два украинца в сборной тура

Команда Милевского в прошлом туре сыграла в результативную ничью с "Смолевичем" – 3:3. В активе украинца голевая передача.

Другой украинский футболист "Славии-Мозырь" Максим Слюсар оформил дубль. Благодаря этому его команда одержала уверенную домашнюю победу над" Слуцком " – 3: 1.

Team of the week of «Belarus Premier League» Matchday 16 pic.twitter.com/wG9uC7yukm — ABFF | Belarus Premier league, Maxline 1 league (@BelFootFeder) July 7, 2020

Добавим, что сразу после матча у футболистов брестского "Динамо" обнаружили положительные результаты на коронавирус. Среди них украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и воспитанник "Шахтера" Александр Нойок.

Брестское "Динамо" занимает 5 место, в их активе 26 пунктов.

Команда Слесаря располагается на 11 строчке с 21 очком.

Добавим, что в 2019 году в чемпионате Беларуси Милевский получил золотую награду. В сезоне 2017/18 стал обладателем кубка Беларуси. А также трижды держал в руках Суперкубок Беларуси (2018, 2019, 2020).