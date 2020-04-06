Милевский – о коронавирусе: Странно, что в Беларуси продолжают играть в футбол

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в условиях коронавируса.

Об этом Артем Милевский рассказал в интервью программе "Великий футбол". Белорусский чемпионат – единственный в Европе, где продолжают играть, несмотря на глобальное распространение вируса.

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Только мы одни играем в футбол во всем мире. Мы шутим и обсуждаем. Переживаем, обсуждаем на базе, если кто чихнул. Всей команде очень странно, что мы продолжаем играть. Сейчас только по 50 болельщиков на матчи ходит. А раньше 10 тысяч было. Я не привык играть при пустых трибунах, но жизнь продолжается. И решение принимать не нам. Во вторник будет заседание министров и президента, которые должны принять какое-то решение.

"Я принимаю меры: мою руки, не катаюсь по городу. У нас рестораны работают, но людей на улицах немного. На прилавках много продуктов, полно гречки. Я ходил неделю назад в супермаркет, все нормально", – сказал Милевский.

После трех туров брестское "Динамо" с четырьмя очками занимает десятое место в чемпионате.

В среду, 8 апреля, команда Милевского, Нойка и Хачериди сыграет в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси против солигорского "Шахтера" Юрия Вернидуба.

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