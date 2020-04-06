24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Милевский – о коронавирусе: Странно, что в Беларуси продолжают играть в футбол

- Читати новину українською
Артем Милевский / ФК "Динамо" Брест

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о проведении чемпионата Беларуси в условиях коронавируса.

Об этом Артем Милевский рассказал в интервью программе "Великий футбол". Белорусский чемпионат – единственный в Европе, где продолжают играть, несмотря на глобальное распространение вируса.

Читайте также В Беларуси придумали, как болельщикам на трибунах не заразиться коронавирусом

Только мы одни играем в футбол во всем мире. Мы шутим и обсуждаем. Переживаем, обсуждаем на базе, если кто чихнул. Всей команде очень странно, что мы продолжаем играть. Сейчас только по 50 болельщиков на матчи ходит. А раньше 10 тысяч было. Я не привык играть при пустых трибунах, но жизнь продолжается. И решение принимать не нам. Во вторник будет заседание министров и президента, которые должны принять какое-то решение.

"Я принимаю меры: мою руки, не катаюсь по городу. У нас рестораны работают, но людей на улицах немного. На прилавках много продуктов, полно гречки. Я ходил неделю назад в супермаркет, все нормально", – сказал Милевский.

  • После трех туров брестское "Динамо" с четырьмя очками занимает десятое место в чемпионате.
  • В среду, 8 апреля, команда Милевского, Нойка и Хачериди сыграет в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси против солигорского "Шахтера" Юрия Вернидуба.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Новости Беларуси
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:50 Игрока сборной Сербии Прийовича приговорили к 3 месяцам домашнего ареста за нарушение карантина
Футбол 326
сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
Новини України 32159
сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 217658
сегодня , 13:14 Хотел надрать задницу этой сопливой шкуре: Тайсон едва не устроил бой с гориллой
Бокс 330
сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
Новини України 23643
сегодня , 12:09 "Была большая паника": футболист Морозюк сообщил, где его жена подхватила коронавирус
Футбол 1106
сегодня , 10:17 Врач футбольного клуба "Реймс" совершил самоубийство из-за коронавируса
Футбол 995
сегодня , 09:58 Вербич показал "форму" "Динамо" на следующий сезон: курьезное фото
Футбол 1205
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
5 апреля 17:40 #Тренируйсядома: "горячие" тренировки от украинских футзалисток – видео
Софія Кулай
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
5 апреля 12:04 Лучшие нокауты 2019 года: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 08:50 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
4 апреля 22:20 У игрока "Ювентуса" снова обнаружили коронавирус после лечения
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей
Залиште відгук