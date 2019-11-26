Милевский мечтает услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте: видео

Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский сообщил, что он мечтает услышать гимн Лиги чемпионов в Бресте.

Артем Милевский записал для своего Instagram трогательное видео.

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В этом баре это нормальное явление, но когда-нибудь и в Бресте прозвучит эта мелодия (гимн Лиги чемпионов, – ред.). Как в Борисове, в Минске и так далее. Всех с чемпионством, люблю всех. Дай бог,

– сказал Милевский

Напомним, что за тур до окончания чемпионата брестчане оторвались от БАТЭ и впервые с 2005 года в Беларуси поменялся чемпион, до этого побеждал исключительно клуб из Борисова

Кроме Милевского, в составе "Динамо-Брест" выступают также бывший форвард "Черноморца" и "Говерлы" Алексей Хобленко, а также экс-полузащитник "Металлиста" Александр Нойок. Осенью команду пополнил также экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди, который сможет выступать за клуб из Бреста со следующего года.