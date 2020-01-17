Милевский назвал основную причину неудач киевского "Динамо"

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский назвал основную причину неудач киевской команды.

По мнению Милевского, игроки мало общаются между собой и это негавтино сказывается на результате команды.

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Почему "Динамо" сейчас так играет? Я думаю, что дело в коллективе. Например, в Динамо Брест в прошлом сезоне был прекрасный коллектив. Мы собирались вместе примерно раз в неделю. А в Киеве, я уверен, игроки после тренировки прыгают в свои авто, и все – кто куда. Они даже не могут по бокалу пива выпить. Они даже не пьют сейчас.

"Я думаю, что важно сразу после тренировки не разъезжаться к женам, к родителям. Соберитесь, пообедайте – это час-полтора. Не обязательно пить пиво. Выпейте кофе, обсудите тренировку, расскажите какую-нибудь историю, посмейтесь. Важно, чтобы был коллектив. Но я не вижу в Киеве этого коллектива сейчас", – сказал Милевский на Youtube-канале "Вацко Live".

К слову, Милевский выступал за первую команду киевского "Динамо" с 2002-го по 2013 год.

Сейчас футболист играет за "Динамо" Брест. В этом сезоне Милевский завоевал с клубом историческое чемпионство, а также выиграл Суперкубок Беларуси. В 2019 году Артем сыграл за белорусский коллектив 26 поединков, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми голами.