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Милевский о сексе за деньги: Уже 100 лет этим не занимался

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Артем Милевский / instagram.com/timi1010

Артем Милевский прокомментировал фотографию с полуобнаженной девушкой, которую он несколько лет назад опубликовал в социальных сетях. Фотография была сделана в стриптиз-клубе.

Милевский в интервью ютуб-канала "ТРЕНДЕЦ" рассказал, что фотография была сделана в Бухаресте (Румыния).

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"Это Бухарест, 2016 год, стриптиз-клуб. Не помню, как называется. Заскочил я тогда на огонек", – сказал Милевский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabil kluchi ot kvartiri

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

"Что дает стриптиз? Приходишь и смотришь, как люди танцуют. Pf стаканчиком все это обсуждаешь с кем-то. Есть такой стриптиз, откуда девушек можно забирать домой за деньги. Есть такой, в которых девушки просто танцуют и никуда не ездят с тобой", – рассказал бывший футболист киевского "Динамо".

Милевский утверждает, что уже давно не занимается сексом за деньги.

Я уже 100 лет этим не занимался, поэтому сейчас даже не могу сказать что-нибудь по этому поводу. Но, по-моему, это процветает до сих пор, насколько я слышал,
– резюмировал Артем.

Видео интервью Милевского

  • Летом Милевский рассказал, что у него были отношения с известной российской телеведущей и пропагандистской – Тиной Канделаки.
  • Также Артем вспомнил о знакомстве с певицей Дашей Астафьевой и о других девушках во время своего пребывания в Киеве.
  • Сейчас нападающий выступает в Беларуси за "Динамо" Брест. 28 марта Милевский принес своей команде победу над "Слуцком".
  • У Милевского появилась постоянная девушка, которую зовут Валерия. Артем публикует много фотографий с девушкой в Инстаграме.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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