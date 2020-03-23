Милевский объяснил, почему при коронавирусе не остановили чемпионат Беларуси по футболу: видео

Украинский нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский прокомментировал тот факт, что чемпионат Беларуси остается единственным в Европе, в рамках которого проходят игры на фоне пандемии коронавируса.

Милевский заверил, что у наших северных соседей ситуация стабильная.

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"Что касается нас и чемпионата Беларуси: трудно нам или не тяжело сейчас играть? Я думаю, нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решения. Поэтому тур состоялся уже первый, для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго. Пока играем и у власти пока все под контролем", – заявил Милевский.

У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно поесть. Ничего сверхъестественного я не замечаю. В команде если кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Здесь уже не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот, известный, который присутствует во всем мире. Стараемся не паниковать. Стараемся поменьше контактировать со всеми,

– подытожил Артем.

Кроме проведения соревнований в чемпионате Беларуси, матчи там проводятся со зрителями, чего давно нет на территории остальной Европы.

В первом туре Высшей лиги Беларуси "Динамо-Брест" не смогло обыграть "Смолевичи-СТИ" (1:1). В прошлом сезоне брестчане завоевали чемпионское звание.

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