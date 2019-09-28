Милевский отдыхает в компании девушки игрока сборной Украины Зинченко: фото
Пока Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити", его девушка Влада Седан не слишком скучает в Киеве.
На этот раз Владу Седан заметили в компании бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. На фото есть и компаньон футболиста Александр Панков. Они вместе владеют пивным магазином в Киеве "Миля".
Стоит отметить, что Милевский спел гимн Беларуси и отдал ассист в главном дерби с БАТЭ
Именно Панков и выложил фотографию с Владой Седан и Артемом Милевским на одной из вечеринок.
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