Милевский рассказал о немалых премиях за ЧМ-2006 и на что их потратил

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Артем Милевский
Артем Милевский / Onliner

Нападающий Артем Милевский выступал за сборную Украины на дебютном Чемпионате мира по футболу в 2006 году. Тогда именно он забил пенальти "паненкой" в матче 1/8 финала в ворота сборной Швейцарии.

На этом Мундиале сборная Украины вылетела в четвертьфинале от итальянцев, которые в итоге и стали чемпионами мира.

"После чемпионата мира 2006 года, на котором я забил швейцарцам пенальти "паненкой", дали 150 тысяч долларов. После прилета в Киев мне дали 15 карточек, на каждой – по 10 тысяч долларов. Сказали: "Иди обналичивать". Я себе сразу машину первую купил – BVW X5 в старом кузове. Остальное то ли прогулял, то ли отдыхать уехал. Как всегда в молодости", – рассказал Милевский в интервью Onliner.

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Видео удара "паненкой" Артема Милевского в матче Украина – Швейцария

Рассказал нападающий и о наиболее глупой трате времен выступления за киевское "Динамо".

"В Куршавеле отдыхали. Рядом сидели какие-то пацаны газпромовские. Ну я за ними погнался. Им Dom Perignon – нам Dom Perignon. Им Dom Perignon – нам Dom Perignon. И так дошло до счета. Я смотрю: 17600 евро. Сколько-сколько? Ни хрена себе! Ну, дал карту – провели. Две секунды – денег нет. Самый мой идиотский поступок. Зато есть что вспомнить", – вспомнил Милевский.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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