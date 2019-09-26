Милевский спел гимн Беларуси и отдал ассист в главном дерби с БАТЭ: видео
Игрок брестского "Динамо" Артем Милевский исполнил гимн Беларуси перед матчем высшей белорусской лиги с БАТЭ.
Также в поединке с БАТЭ, который завершился вничью 1:1, Милевский отметился результативной передачей.
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На 46-й минуте "Динамо" (Брест) открыло счет, когда с паса Милевского забил Гордейчук. Однако на 53-й минуте гости выровняли положение. В итоге, Милевский, как и еще один украинский легионер – Александр Нойок, отыграл все 90 минут. Также в игру на 67-й минуте вступил Алексей Хобленко.
Всего в текущем сезоне украинец сыграл 24 матча, в которых набрал 10 очков по системе гол + пас – 3 гола и 7 результативных передач.
Артем Милевский исполнил гимн Беларуси: смотрите видео
Напомним, Милевский играл за сборную Украины и недавно высказывал главному тренеру "сине-желтых" Андрею Шевченко желание вернуться в состав национальной украинской команды.
Видеообзор матча Динамо-Брест – БАТЭ
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