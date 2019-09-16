Милевский забавно подколол Шевченко о возможности возвращения в сборную Украины: фото
Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский, ныне выступающий за "Динамо-Брест", в своем Instagram обратился к тренеру национальной команды Андрею Шевченко.
34-летний футболист намекнул, что его нужно снова вызвать в стан "желто-синих".
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"Николаевич, пора", – отметил Милевский, выставив пост с Шевченко в форме сборной Украины.
Последний матч в футболке сборной Украины Милевский провел в октябре 2012 года, сыграв против Молдовы (0:0). Всего провел за сборную 50 матчей.
Милевский 11 лет провел в киевском "Динамо", сыграв в 278 поединках во всех турнирах (87 голов). Летом 2013-го Артем покинул киевлян, перейдя в турецкий "Газиантепспор". Также нападающий играл в "Хайдуке", "Сплите"," Конкордии"," Тосно" и "Кишварде".
В следующем матче отбора на Евро-2020 национальная команда сыграет против Литвы в Харькове. Встреча состоится 11 октября.