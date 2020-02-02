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Милевский забил гол в спарринге в ворота российского клуба – видео

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Милевский забил в ворота российского клуба / twitter.com/dynamobrest

Украинский нападающий Артем Милевский отличился в товарищеском матче, в котором его брестское "Динамо" играло против "Крылья Советов".

В этом матче Милевский подхватил мяч еще на своей половине поля. Пройдя с ним метров тридцать, он отдал пас на Гордейчука, на фланг. А после этого получил обратной пас от партнера, и отправил мяч в ворота соперников.

Вот это да! Вратарь пропустил курьезный гол – мяч пролетел ему между ногами после удара с центра поля: видео

Стоит отметить, что это произошло на четвертой минуте встречи. Российская команда избежала поражения, забив на 86-й минуте.

Видео гола Милевского

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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