Милевский забил гол в спарринге в ворота российского клуба – видео

Украинский нападающий Артем Милевский отличился в товарищеском матче, в котором его брестское "Динамо" играло против "Крылья Советов".

В этом матче Милевский подхватил мяч еще на своей половине поля. Пройдя с ним метров тридцать, он отдал пас на Гордейчука, на фланг. А после этого получил обратной пас от партнера, и отправил мяч в ворота соперников.

Вот это да! Вратарь пропустил курьезный гол – мяч пролетел ему между ногами после удара с центра поля: видео

Стоит отметить, что это произошло на четвертой минуте встречи. Российская команда избежала поражения, забив на 86-й минуте.

Видео гола Милевского