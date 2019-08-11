Милевский забил эффектный гол в Беларуси и отпраздновал его в стиле Роналду: видео

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский забил победный гол в матче 17-го тура чемпионата Беларуси против могилевского "Днепра" (1:0).

Украинец открыл счет на 7-й минуте матча, замкнув прострел партнера. Этот гол оказался единственным в матче.

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Интересно, что Артем Милевский ровно год не забивал голов – с 25 июня 2018-го по 29 июня 2019-го. Однако результативный удар в ворота "Ислочи" полтора месяца назад, кажется, прибавил уверенности опытному форварду.

За последние пять матчей в рамках чемпионата Беларуси он отметился уже тремя забитыми мячами (а еще был ассист в Кубке).

Команда Милевского занимает первое место в чемпионате, опережая БАТЭ на пять очков. Правда, у команды из Борисова две игры в запасе.