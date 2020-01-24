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Милевский забил в матче против украинского клуба

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Артем Милевский / ФК "Динамо" Брест

Футболисты клуба украинской Премьер-лиги "Мариуполь" сыграли вничью (2:2) с белорусской командой "Динамо" (Брест) на сборе в Турции.

В составе "Мариуполя" на 22-й минуте счет в матче ударом с пенальти открыл Андрей Кулаков.

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А уже на 36-й минуте счет сравнял украинский форвард чемпионов Беларуси Артем Милевский.

Кроме того в командах отличились: Станислав Библик (58 минута) – у "Мариуполя" и Сергей Кривец (46) – у белорусов.

Отметим, что брестское "Динамо" на собрании также сыграет еще с двумя клубами УПЛ – киевским "Динамо" и "Карпатами".

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Мариуполь
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