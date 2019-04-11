Милевский заявил, что победа Зеленского на выборах станет грандиозным событием

Нападающий брестского "Динамо" и экс-футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал президентские выборы в Украине.

В частности, бывший футболист киевского "Динамо" отметил, что ему нравились шутки о нем в шоу "Квартал 95".

Очень неожиданно, что в чемпионате Украины по футболу может появиться клуб из Беларуси, за который выступает Милевский

Я их очень люблю и Владимиру Зеленскому желаю удачи. Для многих, с кем общаюсь, это будет грандиозное событие, если он станет президентом Украины. Поэтому удачи, здоровья! Посмотрим, чем это все закончится,

– сказал Милевский в интервью на YouTube-канале "Hodasevich-LIVE".

Смотрите полное интервью с Артемом Милевским

24 канал писал, что Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Когда стали известны результаты экзит-полов первого тура, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты и тот согласился. А потом уже Зеленский снял видеоролик, в котором уже он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дебаты должны состояться на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился, сняв видеоролик в ответ.

Пока точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", и какую именно дату выберут для этого события. Порошенко ранее заявлял, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля. А Зеленский называл датой дебатов 19 апреля.