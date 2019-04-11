Милевский заявил, что победа Зеленского на выборах станет грандиозным событием

95 Читати новину українською
Артем Милевский прокомментировал выборы в Украине
Артем Милевский прокомментировал выборы в Украине / ФК "Динамо" Брест

Нападающий брестского "Динамо" и экс-футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал президентские выборы в Украине.

В частности, бывший футболист киевского "Динамо" отметил, что ему нравились шутки о нем в шоу "Квартал 95".

Очень неожиданно, что в чемпионате Украины по футболу может появиться клуб из Беларуси, за который выступает Милевский

Я их очень люблю и Владимиру Зеленскому желаю удачи. Для многих, с кем общаюсь, это будет грандиозное событие, если он станет президентом Украины. Поэтому удачи, здоровья! Посмотрим, чем это все закончится,
– сказал Милевский в интервью на YouTube-канале "Hodasevich-LIVE".

Смотрите полное интервью с Артемом Милевским

24 канал писал, что Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. Когда стали известны результаты экзит-полов первого тура, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты и тот согласился. А потом уже Зеленский снял видеоролик, в котором уже он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул условие, что дебаты должны состояться на стадионе "Олимпийский". Порошенко согласился, сняв видеоролик в ответ.

Пока точно неизвестно, состоятся ли дебаты на "Олимпийском", и какую именно дату выберут для этого события. Порошенко ранее заявлял, что будет ждать Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля. А Зеленский называл датой дебатов 19 апреля.

 

 

blog_ava
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
сегодня
5319
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Милевский заявил, что победа Зеленского на выборах станет грандиозным событием
сегодня 14:41 Милевский заявил, что победа Зеленского на выборах станет грандиозным событием
94
"Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео
сегодня 08:20 "Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео
192
Девушка звездного футболиста "Динамо" купается полностью обнаженной: горячее фото
10 апреля 23:22 Девушка звездного футболиста "Динамо" купается полностью обнаженной: горячее фото
945
Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
10 апреля 16:30 Энтони "Миллион долларов" Кролла – что известно о следующем сопернике Василия Ломаченко
Михайло Гема 118
Сотрудник клуба Первой лиги избил арбитра – ему грозит суровое наказание: фото
10 апреля 16:16 Сотрудник клуба Первой лиги избил арбитра – ему грозит суровое наказание: фото
137
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук